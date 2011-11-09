Чистая прибыль «Газпрома» за 1 полугодие выросла в 1,6 раза - до 771,669 млрд руб.

Чистая прибыль российской газовой монополии ОАО «Газпром» в январе-июне 2011 года выросла по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 1,6 раза, до 771,669 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка «Газпрома» в первом полугодии составила 2,347 трлн рублей, что на 36,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Эти результаты оказались лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали чистую прибыль в среднем на уровне 748,75 млрд рублей и выручку в 2,305 трлн рублей.

Согласно отчету, прибыль от продаж «Газпрома» выросла на 46,9% и составила 848,495 млрд рублей против 339,301 млрд рублей годом ранее, прибыль до налогообложения - на 52%, до 973,982 млрд рублей.

Чистая выручка от продаж газа в январе-июне увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составила 1,472 трлн рублей, передает РИА «Новости».