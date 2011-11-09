Нефть дорожает на фоне ситуации в Италии. Берлускони намерен уйти в отставку...

На мировых торгах в среду, 9 ноября, цены на нефть растут на фоне заявления премьера Италии Сильвио Берлускони о намерении уйти в отставку.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке уже увеличилась на 0,05%, или на 0,06 доллара, - до 96,86 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,34%, или на 0,39 доллара, - до 115,39 доллара за баррель.

О планах покинуть пост главы правительства Берлускони объявил накануне. При этом он отметил, что планирует уйти только после утверждения парламентом мер бюджетной экономии, голосование по которым состоится в конце ноября - начале декабря. Как ожидается, принятие пакета мер позволит поддержать третью по величине экономику еврозоны и снизить вероятность распространения долгового кризиса.

Определенное влияние на котировки черного золота оказывают опасения относительно ситуации на Ближнем Востоке, в частности, по поводу ядерной программы Ирана, передает Bloomberg.