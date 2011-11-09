Газпром: средняя цена газа для стран бывшего СССР за 6 мес. составила около 255 долл.

Москва. В первом полугодии 2011 года средняя цена российского газа для стран бывшего Советского Союза составила 7630,5 руб. за тыс. куб. м. (около 255 долл.)

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», об этом говорится в консолидированных промежуточных результатах деятельности компании по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2011 года.

Чистая выручка от продаж (за вычетом НДС и таможенных пошлин) в страны бывшего Советского Союза составила 331 434 млн. руб. При этом было поставлено 46,8 млрд. куб. м.

За аналогичный период 2010 года чистая выручка от продаж (за вычетом НДС и таможенных пошлин) в страны бывшего Советского Союза составила 188 152 млн. руб.. при средней стоимости 6 848,2 руб. (около 228 долл.) за тыс. куб. м. Было поставлено 31,6 млрд. куб. м.

В тоже время, чистая выручка от продаж газа (за вычетом акциза и таможенных пошлин) в Европу и другие страны в первом полугодии 2011 года составила 742 212 млн. руб. Было поставлено 86,6 млрд. куб. м при средней цене 10 356,0 за тыс. куб. (около 345 долл.).

Кроме этого, чистая выручка от продаж (за вычетом НДС) газа в России в первом полугодии этого года составила 398 630 млн. руб. Было поставлено 154,2 млрд. куб. м при средней цене 2 585,6 руб. за тыс. куб. м (около 86 долл.).

Справка УНИАН. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.