Апелляционный суд Венгрии восстановил права Group DF на Emfesz

8 ноября 2011 года Апелляционный суд Венгрии вынес окончательное решение, подтвердившее, что продажа компании Emfesz за 1 доллар США в апреле 2009 года юридически не имела место.

Об этом сказано в сообщении департамента внешних связей и коммуникаций компании Group DF, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что Апелляционный суд подтвердил, что у Иштвана ГОЦИ не было надлежащей доверенности на момент, когда он обманным путем продал компанию Emfesz без ведома ее легитимного владельца, компании Mabofi Holdings Limited (зарегистрирована на Кипре, является частью холдинга Group DF, в который входят активы бизнесмена Дмитрия ФИРТАША), своему помощнику, Тамашу ГАЗДА и зарегистрированной в Швейцарии компании RosGas, собственники которой остаются неизвестными.

Комментируя решение Апелляционного суда, управляющий директор Group DF и собственник Mabofi Роберт ШЕТЛЕР-ДЖОНС заявил: «Мы удовлетворены решением Апелляционного суда. Для восстановления наших прав собственности на Emfesz нам пришлось ждать два с половиной года, но мы всегда были уверены в окончательном успехе, хотя и предполагали, что ожидание торжества справедливости затянется так надолго».

Также в сообщении отмечено, что хотя это решение является окончательным и не подлежит обжалованию, адвокаты Mabofi продолжают выражать обеспокоенность тем, что восстановление Emfesz может быть связано с трудностями.

Напомним, 17 ноября 2010 г. Верховный суд Венгрии вынес окончательное решение, подтверждающее, что Венгерское управление по энергетике (ВУЭ), регулирующее национальные энергетические вопросы, действовало незаконно при одобрении покупки компании Emfesz компанией RosGas за 1 доллар США в апреле 2009 года.

18 января 2010 г. Будапештский горсуд признал незаконным решение ВУЭ, которым была одобрена операция по продаже Emfesz.

В начале мая 2010 г. компания Group DF, которая принадлежит бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, заявила, что 100% акционерного капитала Emfesz Kft были незаконно переданы от кипрской компании Mabofi Holdings Limited компании RosGas AG.

28 апреля 2010 г. Emfesz заявила об изменении поставщика газа с компании RosUkrEnergo (45% принадлежит Д.ФИРТАШУ, 50% - российскому «Газпрому») на RosGas.

Тогда Emfesz сообщила, что RosGas является компанией, которая входит в сферу интересов «Газпрома».

«Газпром» после этого опроверг свое отношение к компании RosGas, прежнее название которой Ikron AG.

В мае 2010 г. суд кантона Цуг (Швейцария) запретил компании RosGas отчуждать акции Emfesz.