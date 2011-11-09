"Северный поток" может повторить судьбу "Одесса-Броды" - эксперт

Варшава. Торжественно открытый вчера, 8 ноября, первый обходной Украину и Беларусь газопровод "Северный поток" (Nord Stream) для поставок российского газа в Европу может повторить судьбу построенного около десяти лет назад и до сих пор простаивающего украинского нефтепровода "Одесса-Броды".

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказал эксперт аналитического центра Reuters Breakingviews Джейсон БУШ.

В опубликованном на сайте центра комментарии, который выражает личную точку зрения автора, аналитик заметил, что открытие газопровода выглядит успехом России, но на самом деле может не быть таким важным, как кажется.

"Несомненно, 1 тыс. 200-километровая магистраль - это и замечательное техническое достижение, и победа российской дипломатии. Но экономические выгоды проекта неочевидны. Прогнозы потребления газа в Европе существенно различаются, а проблемы еврозоны добавляют неопределенности. Скептики замечают, что даже без "Северного потока" российские газопроводы в Европе способны поставлять больше газа, чем предусмотрено во всех контрактах "Газпрома" на годы вперед», - пишет эксперт.

Д.БУШ напоминает, что Nord Stream, по которому газ будет поставляться непосредственно из России в Германию, всегда был больше геополитическим, чем экономическим проектом, отмечая ухудшение финансового положения российского газового монополиста.

«У "Газпрома" множество проблем - крупные клиенты восстают против высоких цен: за день до открытия "Северного потока" польская газовая компания PGNiG подала против "Газпрома" иск в арбитражный суд, и даже Украина, которую "Северный поток", казалось бы, кладёт на лопатки, настойчиво требует значительной скидки. Вдобавок "Газпром", по всей видимости, не смог договориться о поставках газа в Китай», - пишет аналитик.

«Возникает вопрос: если "Газпрому" с трудом удается удержать существующих клиентов, как говорить о приобретении новых, которые нужны ему для наполнения, в том числе, "Северного потока"?», - добавляет эксперт.

Д,БУШ назвал строительство Nord Stream лучшей иллюстрацией несовременных методов ведения бизнеса, которые могли себе позволить российские власти благодаря хорошим контактам с национальными энергетическими компаниями в Европе, заметив, что теперь энергетическую политику ЕС в большей степени определяет Брюссель, который активно способствует развитию конкуренции.

«Если "Газпром" не сможет приспособиться к новым реалиям, то триумфально открытый "Северный поток" окажется попросту ненужным. "Газпром" может убедиться в этом на примере всё той же Украины, которая, построив в 2002 году нефтепровод "Одесса-Броды", добилась политического успеха - получила независимый от российской "Транснефти" маршрут, но за 10 лет так и не смогла найти ресурсы для его полноценной загрузки», - пишет эксперт.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" поясняет постройку Nord Stream и запланированное сооружение еще одного обходного газопровода South Stream желанием уменьшить зависимость от традиционных стран транзитеров - Украины, через которую компания традиционно поставляет в Европу 80% своего газового экспорта, и Беларуси.

Особенно, в контексте двух "газовых войн" с Украиной в 2006 и 2009 годах, когда последний раз несколько стран Евросоюза почти на три недели остались без газовых поставок.

Справка УНИАН. 8 ноября 2011 года в эксплуатацию была введена первая нитка газопровода «Северный поток». Церемония начала поставок транслировалась в прямом эфире российским телевидением. В частности, на немецком побережье Балтийского моря в городе Любмин символический вентиль белого цвета открыли президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, премьер-министр Нидерландов Марк РЮТТЕ, премьер-министр Франции Франсуа ФИЙОН, комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР, а также акционеры проекта.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая на церемонии начала поставок газа по «Северному потоку», сообщил, что сегодня открывается новая страница в партнерстве РФ и Евросоюза.

Мощность уже запущенной первой нитки «Северного потока» составляет 27,5 миллиардов кубометров в год, со следующего года, благодаря завершению строительства второй нитки, она будет увеличена до 55 млрд. кубометров.

Строительство «Северного потока» обошлось консорциуму «Газпрома» с европейскими компаниями, по разным данным, в сумму от 7,3 до 8,8 млрд. евро.

«Газпрому» принадлежит 51% в проекте, немецким Wintershall и E.ON - по 15,5%, французской GDF Suez и голландской Gasunie - по 9%.

Нефтепровод «Одесса–Броды» длиной 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, который соединил морской нефтяной терминал (МНТ) «Южный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе г. Броды (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. С самого начала он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европе, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсивном режиме (в направлении терминала «Южный»).