"Нафтогаз" одолжил 550 млн. долл. для расчета за октябрьский газ

НАК “Нафтогаз Украины” привлек кредит "Газпромбанка" в размере 550 млн. долларов для расчета за газ в октябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА.

«Мы взяли кредит в размере 550 млн. долл. у "Газпромбанка», - сказал В.МАКУХА.

Он сообщил, что кредит взят сроком на один год и процентная ставка составляет около 8%.

Ранее СМИ сообщали, что процентная ставка составляет 8,5%.

Как сообщалось в СМИ, в письме к Министерству экономического развития и торговли Украины «Нафтогаз Украины» отмечал недостаток оборотных средств для проведения расчетов с "Газпромом" вследствие неудовлетворительных расчетов предприятий коммунальной энергетики, долг которых составляет около 5 млрд. грн., в связи с чем компания вынуждена привлекать кредитные средства.

Также в опубликованной в СМИ фотокопии письма зампредседателя правления «Газпромбанка» Александра МУРАНОВА к главе "Нафтогаза" Евгению БАКУЛИНУ идет речь о согласии банка предоставить «Нафтогазу» кредит для оплаты НАК импортных поставок российского газа в октябре под залог выручки по контракту на транзит природного газа с ОАО "Газпром".