Украина в рамках роуд-шоу представила в США нацпроект «LNG-терминал»

Делегация Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины 8 ноября в Хьюстоне (США) представила лидерам мирового нефтегазового рынка национальный проект «LNG-терминал».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

В сообщении отмечается, что презентация проекта прошла в рамках роуд-шоу «Наилучшие инвестиционные возможности в 2011 году в Украине».

В частности, участниками презентации стали американские компании Halliburton, Cameron, Baker Hughes, Kvaerner. Указанные компании оценили возможности сотрудничества на разных стадиях реализации проекта: от строительства метановозов до участия в поставках сжиженного газа.

«Презентация стала фактическим началом вхождения мировых лидеров нефтегазового рынка в Украину. Это также свидетельство высокого внимания международного бизнеса к реализации национальных проектов», - сказал председатель Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ.

В свою очередь, как отметил председатель координационного совета Национального проекта «LNG-терминал» Виталий ДЕМЬЯНЮК, «презентация вызывала позитивную реакцию среди потенциальных инвесторов. Больше всего инвесторов заинтересовали модели доходности проекта «LNG-терминал» и пути поставок газа в Украину».

Как сообщал УНИАН, в сентября компания Socoin (Испания) выиграла тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

Напомним, на сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

Будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу).