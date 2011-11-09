Managess Energy интересуется строительством гелиоэлектростанций в Херсонской области

Немецкая компания Managess Energy GMBH рассматривает вопрос строительства гелиоэлектростанций в Херсонской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, вопрос реализации инвестиционных проектов в сфере альтернативной энергетики немецкой кампании Managess Energy GMBH обсуждался 8 ноября во время встречи заместителя председателя Херсонской облгосадминистрации Михаила МЕЛЬНИКА с представителями немецкой компании.

Во время презентации компании ее руководители сообщили, что считают Херсонскую область перспективным инвестиционным регионом и готовы представить свои наработки для последующего сотрудничества в сфере нетрадиционных источников энергетики.

Справка: Немецкая инвестиционная компания Managess Energy GMBH на солнечном энергетическом рынке присутствует больше 19 лет. Мощность построенных электростанций составляет 27 МВт, вложение средств – 60-70 млн. евро.

Инвестиционная компания MAG Managess Invest-projekt GMBH & Co. KG является структурным подразделением Managess Energy в сфере солнечной энергетики.

Главный офис компании расположен в городе Ерфурт (Германия). Основные проекты реализуются компанией в Германии, Италии, Испании, Франции, Греции, Чехии и США. В области солнечной энергетики реализованы крупные проекты в Германии и в Испании, в частности, на Тенерифе.

По «солнечному» потенциалу Херсонская область занимает одну из первых позиций в стране. Количество солнечных дней на год достигает 240, или 65%. Годовой потенциал солнечной энергетики в области составляет 310 тыс. тонн условного топлива, которое равняется использованию 267,24 млн. м. куб природного газа, или почти 50% годового потребления областью природного газа (область потребляет в среднем 550 млн. м. куб). Годовой технически досягаемый потенциал солнечной энергетики по Херсонской области, по данным научных работников, составляет 310 тыс. т условного топлива/год.