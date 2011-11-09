Янукович одобрил выделение 600 тыс. грн. на предупреждение аварий на АЭС

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" (об обеспечении финансирования пересмотра норм и правил по ядерной безопасности для учета уроков аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла настоящий документ 20 октября. Им увеличен объем расходов по КПКВ 5271020 «Прикладные исследования в сфере ядерной регуляции» на 600 тыс. грн.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что события на АЭС «Фукусима-1» поставили перед ядерным содружеством новые вызовы: детальный анализ причин аварии и изучение ее уроков, разработка и реализация мероприятий по предотвращению возникновения тяжелых аварий или, в случае возникновения, исключения их негативного влияния на население и окружающую среду.

В документе отмечается, что, учитывая уроки аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи», Советом национальной безопасности и обороны Украины 8 апреля 2011 года принято решение «О повышении безопасности эксплуатации атомных электростанций Украины», которое введено в действие Указом Президента Украины от 12 мая 2011 года № 585/2011. В соответствии с Планом мероприятий по выполнению этого указа, одобренного на заседании Кабмина 25 мая 2011 года, Государственная инспекция ядерной регуляции Украины проводит ряд неотложных мероприятий, в частности по усовершенствованию нормативно-правовой базы, к выполнению которых необходимо привлечь компетентных экспертов и научных работников. В Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» Государственной инспекции ядерной регуляции Украины за КПКВ 5271020 «Прикладные исследования в области ядерной регуляции» предусмотрены 812,0 тыс. грн. СНБО считал, что эта сумма является недостаточной для обеспечения выполнения указанных поручений СНБО, Президента и правительства.