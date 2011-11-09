Грищенко не считает «Северный поток» альтернативой украинской ГТС

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО не считает, что открытый газопровод «Северный поток» является альтернативой транспортировки российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Мы отстаивали очень логическую, рациональную, убеждены, также и экономически обоснованную позицию, что кратчайший, наиболее экологически безопасный путь доставки газа не только из России, но и из Центральной Азии в Европу проходит через Украину», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что «Северный поток» проложен по дну Балтийского моря, где есть большое количество заповедников, остатки мин времен Второй мировой войны, а также затоплено химическое оружие. Министр высказал мнение, что «Северный поток» был не лучшим решением проблемы безопасной поставки газа в Европу.

«Мы не видим в «Северном потоке» критически важной альтернативы тем возможностям, которые предоставляет наша газотранспортная система. Следовательно, без Украины для обеспечения потребностей Европы ни Россия, ни сама Европа не обойдутся. Вопрос заключается в другом: как сделать так, чтобы и мы, прежде всего, и Европа, и Россия чувствовали себя уверенно, комфортно, с пониманием баланса интересов в организации именно такой системы поставки газа, которая удовлетворила бы всех», - сказал К.ГРИЩЕНКО.