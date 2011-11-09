ПРООН проведет экологический аудит трех районов, пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в 2012 году начнет реализацию в Украине проекта "Учет экологических факторов при стратегическом планировании на региональном уровне территорий, пострадавших от Чернобыльской катастрофы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе презентации проекта сообщил старший программный менеджер ПРООН Сергей ВОЛКОВ.

По его словам, проект, софинансируемый правительством Польши, рассчитан на 2 года.

В ходе его реализации планируется провести экологический анализ актуальной ситуации, сложившейся в Рокитненском районе Ривненской области, в Богуславском районе Киевской области, в г. Коростень и Коростенском районе Житомирской области, которые имеют статус районов, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Помимо изучения сегодняшнего уровня радиологической загрязненности указанных территорий в ходе исследования планируется затронуть ряд других экологических проблем, в частности исследовать уровень загрязненности районов несанкционированными полигонами бытовых отходов, оценить состояние источников питьевой воды, а также изучить потенциал с точки зрения внедрения энергоэффективных технологий с переходом на использование возобновляемых источников энергии.

С. ВОЛКОВ отметил, что обобщение этих данных позволит в дальнейшем сформировать представление о каждом из регионов с точки зрения доступа к информации как местных общин, органов местного самоуправления, так и потенциальных инвесторов.

Как отметил советник президента Польши Ежи ОСЯТИНСКИЙ, вклад правительства Польши в этот проект составляет 200 тыс. долл., или 1,6 млн. грн., которые уже профинансированы.