Российский «ЭМАльянс» реконструирует блок Старобешевской ТЭС «Донбассэнерго»

ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс» («ЭМАльянс») выиграло тендер энергогенерирующей компании ПАО «Донбассэнерго» на предоставление услуг по модернизации оборудования энергоблока №13 Старобешевской ТЭС.

Об этом сказано в сообщении «Донбассэнерго», обнародованном на портале «Государственные закупки».

Согласно тендерной документации, в ходе реконструкции планируется провести реконструкцию котла энергоблока для увеличения производительности блока (номинальная установленная мощность - 200 МВт) и снижения объемов подсвечивания газом низкосортного угля марки АШ.

По условиям тендера реконструкция котла должна быть завершена до мая 2012 года.

Стоимость услуг подрядчика составит 179,953 млн. рублей (с НДС), или 68,684 млн. грн. по курсу НБУ.

Справка УНИАН. ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Уставный фонд ПАО «Донбассэнерго» составляет 236 млн. 443,01 тыс. грн.

Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

Компания в 2010 году увеличила чистый убыток в 4,4 раза по сравнению с 2009 годом – до 147,938 млн. грн.

ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс» («ЭМАльянс») – одна из крупнейших российских энергомашиностроительных компаний, имеющая международный опыт и компетенцию в области проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования котельного острова для тепловой энергетики, включая выполнение контрактов «под ключ» (EPC). «ЭМАльянсу» принадлежит 77,33% обыкновенных акций ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и 100% акций одной из крупнейших европейских компаний по производству котельного и теплообменного оборудования «Duro Dakovic» (Хорватия).