«Укргазвыдобування» реализовала на аукционе 20,6 тыс. тонн нефтепродуктов

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», 8 ноября на аукционе №25НП на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 20,566 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе:

Бензин А-76 – 6,82 тыс. тонн по средней цене 10 531,29 грн./тонна (стартовая цена 11 300,00 грн./тонна).

Бензин А-92 – 5,52 тыс. тонн по средней цене 10 603,26 грн./тонна (стартовая цена 11 400,00 грн./тонна).

Бензин А-95 – 1,80 тыс. тонн по средней цене 11 159,33 грн./тонна (стартовая цена 11 500,00 грн./тонна).

Дизельное топливо – 2,16 тыс. тонн по средней цене 10 517,78 грн./тонна (стартовая цена 10 100,00 грн./тонна).

Также компания реализовала на аукционе мазут, битум нефтяной кровельный БНП 40/180 и др.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является наибольшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% от общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.