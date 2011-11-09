Переговорный процесс с Украиной ведется интенсивно - «Газпром»

В «Газпроме» отмечают, что переговорный процесс с Украиной ведется интенсивно.

В частности, на сайте компании размещена информация о том, что сегодня в Киеве в рамках переговоров с Украиной по вопросам сотрудничества в газовой сфере состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Стороны выразили удовлетворение текущим переговорным процессом. Работа ведется интенсивно, к настоящему моменту рассмотрен большой перечень сложных вопросов», - отмечают в «Газпроме».