Цены на нефть падают на фоне новостей из Европы

На мировых торгах в четверг, 10 ноября, цены на нефть снижаются на фоне новостей из Европы - рост доходности гособлигаций Италии накануне спровоцировал опасения относительно расширения географии долгового кризиса на экономику этой страны.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке уже уменьшилась на 0,13%, или на 0,12 доллара, - до 95,62 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,08%, или на 0,09 доллара, - до 112,22 доллара за баррель.

Рост доходности по гособлигациям Италии в среду превысил отметку в 7%, составив 7,09%. Многие аналитики считают, что 7% - "точка невозврата" для этой страны, отмечая, что долговой кризис в Греции, Португалии и Ирландии начинался по похожему сценарию, передает Bloomberg.

Накануне также стало известно, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2011 году на уровне 87,8 миллиона баррелей в день, что на 0,9 миллиона баррелей больше, чем в 2010 году, а коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 338,1 миллиона баррелей. Такие данные ограничивают падение котировок нефти в четверг.