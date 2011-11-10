В Египте в шестой раз за год подорвали трубопровод, снабжающий газом Израиль и Иорданию

10:41, 10 ноября 2011
Энергетика
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Около города Эль-Ариш в Египте подорван трубопровод, по которому идет газ в Израиль и Иорданию, это шестой подобный случай за год, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что согласно первым данным, это была диверсия. Работу газопровода пришлось приостановить.

По словам жителей Эль-Ариша, из города был виден огонь.

Последний раз газопровод подорвали в конце сентября.

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