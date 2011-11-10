Вступление РФ в ВТО может способствовать влиянию Украины на газовую позицию - эксперт

Москва. После вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) у Украины может появиться возможность влиять на позицию РФ по газу.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности Николай ЗЛОБИН (США).

«Я думаю, что вступление России в ВТО поставит ее в течение ближайшего года совсем в другую экономическую ситуацию, и могут появится какие-то другие возможности у Украины влиять на позицию России, в том числе в вопросе газа», - сказал Н.ЗЛОБИН.

Он отметил, что очень долго шел переговорный процесс по вступлению РФ в ВТО, и уже многие не очень представляют, что это будет значить для конкретных отраслей промышленности.

Н.ЗЛОБИН считает, что конфигурация российской внешнеэкономической деятельности может измениться очень сильно, именно в результате этого могут появится рычаги влияния.

Он отметил, что, вступая в ВТО, Россия открывает свой рынок и сама получает доступ на рынки третьих стран.

«Другими словами, давление импорта на внутренний российский рынок усилится, а некоторым отраслям придется работать вместе с сильными конкурентами из-за рубежа, в том числе и из Украины», - сказал Н.ЗЛОБИН.

«Если подходить к экономики России комплексно, могут появится рычаги для выхода на комплексное соглашение, куда можно включить вопрос и о газе», - добавил он.

Н.ЗЛОБИН отметил, что заявление со стороны Украины по членству России в ВТО выглядит как суета, «недостойная двух государств».

«Не стоит уподобляться Грузии и использовать шантаж на последнем этапе, тем более это вызовет большое раздражение ЕС. Не уверен, что ухудшение отношений с РФ стоит этого…Не надо суетится», - сказал Н.ЗЛОБИН.

«С вступлением России в ВТО уже ничего сделать нельзя – этот поезд ушел. Все вопросы с Украиной были давно согласованы», - добавил он.

По его мнению, сейчас у Украины нет никаких рычагов использовать тему ВТО на переговорах по газу.

Он отметил, что не знает прецедентов, когда на финальном этапе какая-то страна отзывала свое согласие на вступление другой страны в ВТО.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина использует при проведении переговоров относительно цены на российский газ для Украины ситуацию со вступлением России во Всемирную торговую организацию.

А.КЛЮЕВ отметил, что «в 2008 году премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала письмо о согласии со вступлением России в ВТО, но мы этим вопросом занимаемся, и такой рычаг мы используем при переговорах с Россией касательно изменения условий контракта поставок газа в Украину».

Россия рассчитывает завершить процесс вступления во Всемирную торговую организацию 15 декабря т.г. на министерской встрече организации.