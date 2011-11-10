АМК выдал рекомендации по поводу цен на рынке сжиженного газа

Антимонопольный комитет официально рекомендовал Министерству экономического развития и торговли и Министерству энергетики и угольной промышленности Украины принять меры по созданию прозрачных механизмов ценообразования на рынке сжиженного газа.

Как сообщает Правительственный портал, в частности, министерства должны, во-первых, обеспечить конкурентную среду во время формирования цен на сжиженный газ в условиях максимального объема ресурса, который предлагается, и прозрачный доступ потребителей к этому ресурсу.

Во-вторых - организовывать проведение аукционов при условиях реализации производителями сжиженного газа всех имеющихся у них объемов. А также не допускать в будущем значительного снижения объемов предложений сжиженного газа на специализированных аукционах.

В-третьих – министерства должны внедрить четкую и прозрачную процедуру определения перечня документов для получения справки, согласованной с заинтересованными органами власти и исполнительными органами городских советов, об объеме и направлении реализации сжиженного газа.

Как установил АМК, существующая система аукционных торгов не обеспечивает установления конкурентных цен на рынке сжиженного газа.

Это подтверждается тем, что на протяжении последних лет на рынке постоянно происходят ценовые возмущения, которые возникают прежде всего в результате действий участников аукционных торгов. Об этом, в частности, свидетельствуют жалобы потребителей относительно необоснованного завышения цен на сжиженный газ в августе и сентябре 2011 года, говорится в сообщении.