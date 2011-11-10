Украина и Россия перешли к техническому оформлению газовых договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сегодня журналистам в Киеве.

“По всем принципиальным вопросам, которые обсуждались, мы проводим техническое оформление и реализацию этих договоренностей”, - сказал он.

При этом он напомнил, что основой ведущихся сейчас переговоров между Украиной и Россией в газовой сфере послужила встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ в Завидово (Россия) в сентябре.

Напомним, во время встречи президентов Украины и России, а также премьер-министра России, которая состоялась 24 сентября в подмосковной резиденции "Завидово", обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, и вопрос сотрудничества в сфере транзита снабжения газа в Украину.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Киеве в рамках переговоров с Украиной по вопросам сотрудничества в газовой сфере состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

По результатам встречи «Газпромом» было отмечено, что переговорный процесс ведется интенсивно, к настоящему моменту рассмотрен большой перечень сложных вопросов.