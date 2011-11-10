Украина не добьется снижения цены на газ до выборов Президента РФ - Катеринчук

Украина не сможет договориться с Российской Федерацией о снижении цены на газ до проведения выборов Президента России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил лидер Европейской партии Украины, народный депутат Украины Николай КАТЕРИНЧУК, комментируя возможность пересмотра цены российского природного газа для Украины.

«До президентских выборов, пока они не пройдут в Российской Федерации, цена на газ не изменится. Чтобы АЗАРОВ (премьер-министр Украины – УНИАН) не делал, ничего не поможет», - сказал он.

По мнению Н.КАТЕРИНЧУКА, газовая тема часто используется в качестве рычага политического давления.

В ходе пресс-конференции лидер ЕПУ также высказался против снятия моратория на продажу земли в Украине, поскольку это, в частности, лишит украинских крестьян работы.

Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что много иностранных государств уже предусматривают расходы на приобретение земли в Украине. В частности, по словам Н.КАТЕРИНЧУКА, Китай предусматривает около 10 млрд. дол. на приобретение земельных участков в нашей стране.

«В условиях активной продажи земли украинцы работать на этой земле не будут. Будут привезены китайцы. Мы потеряем стратегическое – землю. Нам не надо снимать мораторий», - подчеркнул Н.КАТЕРИНЧУК.

Депутат также отметил, что в нынешних условиях целесообразно говорить только о долгосрочной аренде, а не продаже земли. По его мнению, инвестор, который может вкладывать деньги в украинское сельскохозяйственное производство, «должен быть подконтролен обществу».