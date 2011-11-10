«Газпром» начал строительство мощного ПХГ для обеспечения «Северного потока»

Сегодня «Газпром» начал строительство Беднодемьяновского подземного хранилища газа (ПХГ), которое будет задействовано в обеспечении экспортных поставок газа, в частности, по газопроводу «Северный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«ПХГ войдет в число крупнейших объектов хранения газа в России и станет одним из базовых хранилищ для покрытия сезонной неравномерности потребления газа (в том числе, в периоды аномальных похолоданий) в центральной части страны. Кроме того, ПХГ будет задействовано в обеспечении экспортных поставок газа, в частности, по газопроводу «Северный поток», - говорится в сообщении.

Беднодемьяновское ПХГ создается в водоносных структурах на границе Пензенской области и Республики Мордовия. В рамках строительства предусмотрено сооружение компрессорной станции (КС) мощностью 30 МВт, установки подготовки газа и газосборных пунктов, бурение и подключение 127 эксплуатационных скважин.

ПХГ будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. К сезону отбора 2015–2016 годов, когда хранилище начнет работу, планируется ввести активную емкость на 2 млрд. куб. м газа, КС и 41 эксплуатационную скважину.

К осенне-зимнему периоду 2019–2020 годов предусмотрен вывод хранилища на проектные показатели: активная емкость — 5 млрд. куб. м газа, максимальная суточная производительность на начало сезона отбора — 70 млн. куб. м, среднесуточная производительность в декабре–феврале — 43 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в эксплуатацию введена первая нитка газопровода «Северный поток».

Справка УНИАН. ПХГ являются неотъемлемой частью Единой системы газоснабжения России (ЕСГ) и расположены в основных районах потребления газа. Использование ПХГ позволяет регулировать сезонную неравномерность потребления газа, снижать пиковые нагрузки в ЕСГ, обеспечивать гибкость и надежность поставок газа. Сеть ПХГ обеспечивает в отопительный период до 20% поставок газа российским потребителям, в дни резких похолоданий эта величина достигает 30%.

На территории Российской Федерации эксплуатируется 25 объектов подземного хранения газа, крупнейшим из которых является Северо-Ставропольское ПХГ с активной емкостью 24 млрд. куб. м газа. Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ на начало сезона отбора составляет 647,7 млн. куб. м, среднесуточная производительность ПХГ в декабре-феврале — 522,1 млн. куб. м. Оперативный резерв газа составляет 65,2 млрд. куб. м.

Расширение мощностей ПХГ — одна из стратегических задач «Газпрома». В 2011–2015 годах планируется увеличить потенциальную максимальную суточную производительность ПХГ на 40%.