«Укргазвыдобування» намерена увеличить производство нефтепродуктов на 15%

ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» намерена после ввода установки изомеризации легкого бензина на Шебелинском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) увеличить производство нефтепродуктов на 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор ДК «Укргазвыдобування» Юрий БОРИСОВ сегодня журналистам в Киеве после подписания договора с руководителем компании Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH (Германия) Юахимом ЭНГЕЛЬМАНОМ на строительство установки изомеризации на Шебелинском ГПЗ.

Договор был подписан в присутствии министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Украине Ганса-Юргена ГАЙМЗЕТА.

По словам Ю.БОРИСОВА, кроме увеличения производства нефтепродуктов, новая установка также позволит увеличить глубину переработки нефти до 93% и выпускать бензины, соответствующие экологическим нормам Евро-4.

Подписанный сегодня договор предполагает разработку детального проекта, поставки оборудования, шеф-монтаж, пусконаладочные работы.

Стоимость договора составляет 44,7 млн. евро. Мощность установки изомеризации – 300 тыс. тонн в год.

Установка изомеризации позволит улучшить качественные показатели бензинов Шебелинского ГПЗ и довести их до требований ДСТУ 4839-2007, соответствующих экологическим нормам Евро-4. Также компания увеличит объемы производства популярных марок бензинов А-92 и А-95.

Процесс изомеризации предусматривает производство высокооктановых компонентов бензинов из низкооктановых фракций. Данная технология является одним из наиболее эффективных средств повышения октанового числа бензинов. Напомним, что ранее ДК «Укргазвыдобування» приобрела лицензию компании UOP (США) на процесс Penex и получила базовый проект технологической части установки.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ. Общая мощность Шебелинского ГПЗ на сегодняшний день составляет 1,05 млн. тонн сырья в год.

Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH (Хемниц, Германия) – инжиниринговая компания с опытом работы более 40 лет. Компания работает на территории Украины, России, Казахстана, Узбекистана и других стран. В активе компании 58 установок подготовки сырой нефти, крупнейшие реализованные проекты: установка подготовки нефти в Каламкасе (Казахстан) и АВТ-6 на «Салаватнефтеоргсинтез» (Россия). Компания имеет представительства в Москве, Алматы и Киеве.