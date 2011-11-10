ТНК-BP инвестирует в расширение бизнеса в Украине 1,1 млрд. долл.

Российско-британская компания ТНК-ВР намерена в 2011-2020 гг. инвестировать в расширение бизнеса в Украине 1,1 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила вице-президент по продажам, трейдингу и логистике ООО «ТНК-BP Коммерс» (Киев) Елена АЛЕКСЕЕВА, выступая на Третьей Международной конференции Petroleum Ukraine 2011 сегодня в Киеве.

«ТНК-ВР в ближайшие десять лет, при определенных условиях, планирует вложить более 1 млрд. долл. инвестиций в Украину», – сказала она.

По ее словам, основные направления для инвестиций компании это: реализация проектов промышленной безопасности на оптимальном уровне, повышение глубины переработки сырья, завершение проектов повышения качества топлив, внедрение программы повышения эффективности бизнеса, реализация нового сетевого плана (активное выведение на рынок нового премиального бренда ВР, завершение трансформации существующих активов), реконструкция собственных нефтебаз.

«Мы в Украине всерьез и надолго», – добавила она.

Также топ-менеджер добавила, что в ближайшие 5 лет в случае позитивной динамики отрасли, в целом капиталовложения ТНК-ВР в маркетинговые направления бизнеса в Украине могут составить 200 млн. долл.

Справка УНИАН. Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО "ТНК-ВР Коммерс" – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО "ЛИНИК" (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО "Кершер" – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).