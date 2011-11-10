Украинская ГТС остается важнейшим маршрутом транспортировки газа – немецкий посол

Украинская газотранспортная система (ГТС) остается важнейшим маршрутом транспортировки российского газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ сегодня журналистам в Киеве.

«Нам известно, что украинская ГТС остается наиболее важным транспортным путем российского газа в Европу», - сказал он.

По его словам, проводимая в настоящее время модернизация украинской ГТС является наиболее экономически выгодным и эффективным путем для того, чтобы сохранить эту важную нитку подачи газа из России в Европу.

При этом он отметил, что немецкие компании проявляют большой интерес к участию в модернизации украинской ГТС.

В то же время посол подчеркнул важность реализованного проекта строительства газопровода «Северный поток», который обеспечит дополнительную энергетическую безопасность стран Европейского Союза, в частности Германии.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО отметил надежность украинской ГТС и ее экономическую привлекательность.

«Мы показываем всем – европейским партнерам и российским коллегам - надежность нашей газотранспортной системы, ее возможности и экономическую привлекательность. Поэтому мы отстаиваем свою позицию, что наша ГТС является наиболее экономически выгодным направлением транзита российского газа в Европу», - сказал министр.

При этом Ю.БОЙКО добавил, что Украина с пониманием относится к строительству «Северного потока», который обеспечит подачу в Европу дополнительных объемов природного газа.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в эксплуатацию введена первая нитка газопровода «Северный поток».