Для достройки первой очереди Днестровской ГАЭС нужно 2,4 млрд. грн.

Энергогенерирующая компания ПАО «Укргидроэнерго» оценивает потребность в средствах для проведения работ по достройке 2-го и 3-го гидроагрегатов Днестровской гидроаккумулирующей станции (Новоднестровск, Черновицкая обл.) в 2,4 млрд. грн.

Об этом заявил председатель правления «Укргидроэнерго» Игорь СИРОТА, выступая на совещании под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, проходившем в Черновцах 8 ноября, сообщает УНИАН пресс-служба компании.

По словам И. СИРОТЫ, в 2012 году генподрячики завершат работы в верхнем водоеме ГАЭС, что позволит нарастить выработку электроэнергии на станции втрое.

Глава компании отметил, что введение в действие первой очереди Днестровской ГАЭС приведет к повышению качества работы энергосистемы Украины, создаст возможности выгодного экспорта пиковой электроэнергии и позволит создать значительное количество дополнительных рабочих мест.

Председатель правления подтвердил планы компании по завершению строительства первой очереди в 2013 году.

В то же время по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, представленным в отчете министерства о работе за 9 месяцев текущего года, сообщается, что в связи с недостаточным финансированием строительство 2-го и 3-го гидроагрегатов ДГАЭС выполняется со значительным отставанием от графика.

По данным министерства, только в текущем году дефицит финансирования работ согласно скорректированному титулу строительства составляет 1,348 млрд. грн. При этом фактически в инвестиционной программе «Укргидроэнерго» на нужды достройки станции предусмотрено только 642,4 млн. грн., из которых 248 млн. грн. - это запланированная прибыль компании, 242 млн. грн. – средства спецфонда государственного бюджета. Характерно, что паспорт бюджетной программы по достройке станции на этот год был согласован только 12 августа, а открытие финансирования произошло только в конце августа.

Как сообщал УНИАН, в марте 2011 года ПАО «Укргидроэнерго» подписало договор генподряда на завершение достройки первой очереди ДГАЭС с консорциумом "Научно-производственное объединение "Укргидроэнергострой" (Киев). Стоимость договора составила 3,699 млрд. грн. Согласно условиям тендера, строительство агрегатов должно быть завершено до 2014 года.

Кабинет Министров Украины распоряжением №2266 от 15 декабря 2010 года утвердил стоимость строительства первой очереди станции в составе 3 гидроагрегатов в размере 8,457 млрд. грн. Согласно документу, 2-й гидроагрегат должен быть введен в эксплуатацию в 2012 году, а 3-й – в 2013 году.

Справка УНИАН. ДГАЭС, строящаяся на реке Днестр, имеет проектную электрическую мощность 2 268 МВт в генераторном режиме и 2 947 МВт в насосном режиме. Проект станции предусматривает установку 7 гидроагрегатов.

Проектная мощность первой очереди станции составляет 972 МВт (3 гидроагрегата по 324 МВт) в генераторном режиме и 1 263 МВт в насосном.

22 декабря 2009 года "Укргидроэнерго" запустила в исследовательско-промышленную эксплуатацию 1-й гидроагрегат Днестровской ГАЭС.