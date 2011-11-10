В ТНК-BP заявляют, что украинский бизнес приносит компании менее 1% дохода

Вклад украинского бизнеса в общий результат российско-британской компании ТНК-BP за 9 месяцев 2011 г. составил менее 1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила вице-президент по продажам, трейдингу и логистике ООО «ТНК-BP Коммерс» (г. Киев) Елена АЛЕКСЕЕВА, выступая на Третьей Международной конференции Petroleum Ukraine 2011 сегодня в Киеве.

По ее словам, сейчас переработка нефти на Лисичанском НПЗ, принадлежащем ТНК-BP, субсидируется другими подразделениями компании.

«Мы делаем все для того, чтобы производство в Лисичанске продолжало работать. Однако это не может продолжаться вечно. Компания имеет огромные социальные и налоговые обязательства, и при этом до сих пор не понимает позиции правительства относительно того, нужны ли Украине собственные НПЗ», - заявила Е.АЛЕКСЕЕВА.

Напомним, что в 2011 г. только 40% нефтяного сырья Лисичанский НПЗ переработал для украинского рынка, а с июня увеличил до максимума давальческую переработку, чтобы не остановить производство.

По итогам 9 месяцев т.г. доля импорта нефтепродуктов в Украину составила около 60%. Такое увеличение связано с неконкурентными условиями работы на украинском рынке нефтепродуктов, при которых НПЗ Таможенного союза имеют преимущество перед украинскими за счет разницы в пошлинах в размере 125 долл. на тонне нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, украинский бизнес ТНК-BP в январе-сентябре т.г. получил 17 млн. долл. чистой прибыли.

Справка УНИАН. Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО "ТНК-ВР Коммерс" – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО "ЛИНИК" (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО "Кершер" – розничная торговля нефтепродуктами