Загрузка украинских НПЗ в 2,5 раза ниже общемирового показателя – ТНК-BP

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2011 г. загружены только на 34%, при том что в мире этот показатель составляет 81,5%, – это в 2,5 раза ниже, чем общемировой показатель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила вице-президент по продажам, трейдингу и логистике ООО «ТНК-BP Коммерс» (Киев) Елена АЛЕКСЕЕВА, выступая на Третьей Международной конференции «Petroleum Ukraine 2011» сегодня в Киеве.

Она отметила, что низкий уровень загрузки украинских заводов связан с недостаточной поддержкой государства.

«Роль государства в регулировании нефтяной отрасли является очень важной. Ни для кого не секрет, что переработка в странах Таможенного союза (России, Беларуси и Казахстане) субсидируется государством путем установления разных вывозных пошлин на нефть и отдельные нефтепродукты. В результате рынки этих стран полностью снабжаются за счет собственной переработки», - сказала Е.АЛЕКСЕЕВА.

По ее словам, в странах ЕС правительства регулируют нефтепереработку через различные механизмы, уделяя ключевое внимание вопросам качества и вопросам одинаковых конкурентных условий для всех участников рынка. Это дает возможность нефтепереработчикам планировать инвестиции, развивать все имеющиеся мощности.

При этом Е.АЛЕКСЕЕВА указала, что в Украине, во-первых, не созданы равные условия для всех участников рынка, во-вторых, нет стимулов для повышения качества нефтепродуктов из-за продления сроков действия старых стандартов (Евро-2, Евро-3).

Кроме того, по ее словам, в стране отсутствуют рыночные механизмы ценообразования.

«Россия довольно успешно реализовала биржевой проект, 15-20% нефтепродуктов продается на бирже, таким образом, существуют объективные рыночные индикаторы. В Украине объективных ценовых индикаторов нет», - отметила Е.АЛЕКСЕЕВА.

Топ-менеджер подчеркнула, что ТНК-ΒP ожидает от государства решения, которое поможет сделать украинскую нефтепереработку более эффективной. «Государство имеет право использовать для этого любой из доступных ему инструментов, в частности налоговых», - заявила она.

Справка УНИАН. Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО "ТНК-ВР Коммерс" – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО "ЛИНИК" (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО "Кершер" – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).