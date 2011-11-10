Белорусский посол считает причиной кризиса сверхдорогие импортные энергоресурсы

Причиной экономического кризиса в Беларуси, который повлек за собой девальвацию белорусской валюты на 200%, являются сверхдорогие энергоресурсы, которые страна импортирует.

Об этом журналу Weekly.ua сообщил Посол Беларуси в Украине Валентин ВЕЛИЧКО. «С начала года в очередной раз практически вдвое выросли цены на импортируемые энергоресурсы, а их доля в белорусском импорте велика. Мы лишь на 20% обеспечены собственной энергетикой, - заявил дипломат. - Совпало по времени и резкое увеличение ввоза импортных товаров, в первую очередь легковых автомобилей, из-за ожидавшегося повышения ввозных таможенных пошлин».

При этом посол отметил, что кризис 2008–2009 годов белорусы пережили намного легче, чем многие другие страны. «Вы же помните, что тогда обваливалась гривня, были дефолты в России и на Западе. Как и у вас, в Беларуси выдавалось очень много кредитов населению, но при этом государство всем гарантировало возврат вкладов. Поэтому оттока денег из финансовой системы, как в России или Украине, у нас тогда не было. Волна кризиса накрыла Беларусь позже. Стало непросто сразу мобилизовать очень большое количество валюты, чтобы расплатиться за все это даже с учетом растущих объемов экспорта», - объяснил В.ВЕЛИЧКО.

Посол также заявил, что в настоящее время белорусские предприятия работают стабильно: «ВВП растет - 111%, у нас самая низкая безработица - 0,7%. Наша продукция в результате девальвации стала еще более конкурентоспособной. Темпы роста экспорта опережают темпы импорта, и, как следствие, стабилизируется торговое сальдо. На экспорт идут БелАЗы, трактора, МАЗы и другие товары, ведь производим мы значительно больше, чем потребляем. Страна выпускает и экспортирует 33% большегрузных автомобилей в мире».