Китайская компания готова инвестировать в переработку бурого угля на Кировоградщине

Руководство международной инженерной кампании China Coal Technology and Engineering Group Corporation (Китайская Народная Республика) выразило готовность инвестировать средства в промышленную переработку бурого угля на территории Кировоградской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградской областной администрации.

Представители китайской кампании в течение двух дней знакомились с промышленными объектами, расположенными на территории Александрийского района и изучали перспективы добычи и переработки бурого угля в Кировоградской области.

Как отметил директор кампании Цзи ЯНЖУЙ, его предприятие является флагманом угледобычи и переработки угля в КНР, имеет мощную поддержку со стороны государства, современное оборудование и уникальные технологии, в частности, по переработке бурого угля на жидкое топливо, которое может использоваться для отопления домов, а также как топливо для автотранспорта.

Ц. ЯНЖУЙ отметил, что китайская сторона заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с Украиной в этом направлении.

Итогом двухдневного визита китайской делегации в регион стало подписание совместного Меморандума о намерениях между компанией и Кировоградской областной администрацией.