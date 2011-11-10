ЕБРР выделит «Мегабанку» 13,5 млн. долл. по программе повышения энергоэффективности

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит «Мегабанку» (Харьков) пятилетний кредит в размере 13,5 млн. долл. в рамках Программы повышения энергоэффективности в Украине (UKEEP).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР.

Цель программы - финансирование энергосбережения и инвестирование в рациональное использование энергоресурсов организаций частного сектора.

В рамках проекта кредиты будут выдаваться предприятиям малого и среднего бизнеса, исключительно для финансирования программ по энергоэффективности.

Соответствующий договор стороны намерены подписать 14 ноября т.г. в Киеве.

На сегодняшний день «Мегабанк» реализует с ЕБРР две долгосрочные программы поддержки предприятий микро-, малого и среднего бизнеса в рамках заключенных кредитных соглашений с ЕБРРР на общую сумму 35 млн. долл.

Справка УНИАН. UKEEP - кредитный продукт, разработанный ЕБРР для украинских частных компаний любого сектора экономики, которые хотят осуществить инвестиции в повышение эффективности использования энергии или создание источников возобновляемой энергии - инвестиции, результатом которых будет сокращение потребления энергии, рост производства собственных энергоносителей или более эффективное ее использование.

ПАО «Мегабанк» основано в 1990 году, входит в третью группу (средние банки) по классификации Нацбанка Украины.

Чистая прибыль банка в январе-сентябре 2011 года составила 2,39 млн. грн.

Активы банка по состоянию на 1 октября 2011 года составляли 4,207 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 2,997 млрд. грн., уставный капитал - 500 млн. грн., собственный капитал - 649,362 млн. грн.

Акциями «Мегабанка» владеют: Виктор СУББОТИН прямо и опосредованно владеет 51,6313%; ЗАО «М-Инвест», прямое участие – 34,986%; Европейский банк реконструкции и развития, прямое участие – 15%, Кредитное учреждение для восстановления (Франкфурт, Германия), прямое участие – 15%.