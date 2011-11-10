«Турбоатом» заключил контракт на поставку запасных частей для финской АЭС

ОАО «Турбоатом» заключило контракт на поставку запасных частей для АЭС «Ловииса» (Финляндия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, договоренность была подписана в ходе рабочего визита на «Турбоатом» представителей центрального офиса энергетической корпорации «Фортум» (Fortum) и входящей в ее состав АЭС «Ловииса».

В номенклатуру поставок входят элементы проточной части цилиндра низкого давления и элементы узлов парораспределения высокого давления.

На данный момент «Турбоатом» готовит тендерное предложение для участия в тендере по второму этапу модернизации АЭС «Ловииса», который состоится в начале 2012 г.

Кроме этого, стороны договорились о сотрудничестве по реконструкции ГЭС, принадлежащих компании «Фортум». Ранее «Турбоатом» поставил для финских гидроэлектростанций два комплекта рабочих лопаток направляющего аппарата: в 2002 году для ГЭС «Аитокоски» и в 2004 г. для ГЭС «Утанен».

Справка УНИАН. АЭС «Ловииса» является давним партнером «Турбоатома». С 1974 по 1976 гг. завод поставил на АЭС четыре паровые турбины К-220-44-2 мощностью 220 МВт, а с 1998 по 2002 гг. был проведен первый этап модернизации всех четырех блоков станции с увеличением мощности турбоагрегатов на 30 МВт – до 250 МВт.

Харьковский турбинный завод (ныне ОАО «Турбоатом») - одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира на четырех континентах.