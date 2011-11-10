Херсонский НПЗ в декабре планирует возобновить реконструкцию предприятия

ЧАО «Херсонский нефтеперерабатывающий завод» в декабре планирует возобновить мероприятия по реконструкции предприятия, приостановленные в 2008 году в связи с экономическим кризисом.

Об этом УНИАН сообщил сегодня заместитель председателя правления компании, технический директор завода Николай БИЛЫК в Киеве в ходе 3-й Международной конференции «Petroleum Ukraine-2011».

По его словам, в декабре компания возобновит подготовительные работы на площадке, определенной под реконструкцию установки АВТ-2.

«Подготовительные работы мы начинаем в конце ноября - начале декабря. Само сооружение установки АВТ-2 планируем начать в 2012 году», - сказал он.

Н. БИЛЫК отметил, что работы по сооружению новой установки АВТ-2 сметной стоимостью около 68 млн. долл. будут выполняться в рамках первого этапа реконструкции завода, рассчитанного на 3,5 года (до 2015 года). В ходе данного этапа также планируется строительство новых установок изомеризации, гидроочистки, завершение реконструкции установки риформинга. Инвестиции в первый этап реконструкции оцениваются в 550 млн. долл. В результате предприятие планирует достичь глубины переработки сырья до 89,6% с выходом светлых нефтепродуктов на уровне 57,7%.

Уже после первого этапа предприятие планирует выпускать бензин качества Евро-5 марки А-95 и А-92 (до 1,6 млн. тонн в год), а также дизельное топливо (до 1,5 млн. тонн) и авиационный керосин. При этом объем годовой переработки сырья планируется на уровне 4,5 млн. тонн сырой нефти. Н. БИЛЫК уточнил, что на сегодняшний день у предприятия есть предварительные договоренности о поставках сырья для переработки на заводе. При этом, отметил техдиректор, новое оборудование позволит заводу осуществлять также переработку нефти сорта Azeri Light.

Он отметил, что 70% готовой продукции НПЗ планирует в будущем реализовывать через сеть АЗС WOG на внутреннем рынке. В 2015 году предприятие предполагает достичь доли по реализации бензинов на внутреннем рынке на уровне 22,2%, по дизтопливу – 21,3%. Также НПЗ не исключает экспортных поставок бензинов в Грузию, дизтоплива – в Грузию и Турцию.

Второй этап реконструкции, сообщил Н. БИЛЫК, рассчитан на 4,5 года (до 2019 года). Объем инвестиций оценивается в 300 млн. долл. По итогам второго этапа предприятие планирует достичь глубины переработки сырья до 91,9% с выходом светлых нефтепродуктов на уровне 85,2%.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. нефтегазовая корпорация Sinopec (China Petroleum&Chemical Corp, Китай) заявила о готовности профинансировать полную реконструкцию Херсонского НПЗ при условии предоставления ей государственных гарантий.

Ранее председатель Херсонской областной государственной администрации Николай КОСТЯК заявлял о готовности совладельца Херсонского НПЗ Игоря ЕРЕМЕЕВА передать государству долю в предприятии в размере 50% при условии участия в его модернизации.

Справка УНИАН. ЗАО «Херсонский нефтеперерабатывающий завод» – один из крупнейших НПЗ в Украине. Основан в 1938 году. С 2005 года завод не производит нефтепродуктов в связи с остановкой на реконструкцию.