Условиями продажи "Киевэнерго" заинтересовались уже четыре компании

В Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обратилась еще одна компания с просьбой о заключении договора о конфиденциальности на ознакомление с конкурсной документацией по продаже 25% госпакета акций "Киевэнерго".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Таким образом, на ознакомление с конкурсной документацией по "Киевэнерго" на данный момент поступили заявки от четырех компаний, по "Захидэнерго" - от двух.

Напомним, председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО ранее заявлял, что в Украине реальными покупателями "Киевэнерго", соответствующими конкурсным требованиям, могут выступить такие компании, как "Луганское энергетическое объединение", "Сервис-Инвест", "Полтава-", "Львов-" и "Киевоблэнерго". По его мнению, реальным покупателем госпакета акций "Захидэнерго" может выступить ДТЭК.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября 2011 г. Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акций «Киевэнерго» - 432 млн. 305 тыс. грн.