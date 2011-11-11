Нефть в пятницу торгуется разнонаправленно

На мировых торгах в пятницу, 11 ноября, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне статданных из США и неопределенности относительно долговых проблем еврозоны.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке уже увеличилась на 0,36%, или на 0,35 доллара, - до 98,13 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,12%, или на 0,14 доллара, - до 113,57 доллара за баррель.

Согласно данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 5 ноября, снизилось на 10 тысяч - до 390 тысяч. Также были опубликованы данные по дефициту внешнеторгового баланса США в сентябре 2011 года, который составил 43,1 миллиарда долларов, уменьшившись с августовского показателя в 44,9 миллиарда долларов. Подобная статистика расценивается инвесторами как признак ускорения темпов восстановления крупнейшей мировой экономики.

В то же время, сохраняется неопределенность относительно способности властей Италии и Греции принять и реализовать обязательства по стабилизации экономической ситуации и преодолению долговых проблем. Позже в ходе торгов станут известны итоги заседания верхней палаты парламента Италии, которая рассмотрит в пятницу проект закона, направленного на стимулирование экономики страны. Проект включает в себя, в частности, согласованные с руководством ЕС антикризисные меры, передает Bloomberg.