«Нафтогаз» за 9 месяцев увеличил прибыль на 16,5 млрд. грн. – до 17,2 млрд. грн.

ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» завершило январь-сентябрь с чистой прибылью 17,19 млрд. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистая прибыль составляла 0,7 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, в январе-сентябре «Нафтогаз Украины» увеличил чистый доход на 25,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 75,13 млрд. грн.

«В связи с ростом цен на импортируемый природный газ, финансовая нагрузка на компанию постоянно увеличивается. Вместе с тем, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» остается финансово сбалансированной компанией и своевременно рассчитывается по своим внешним и внутренним обязательствам», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2010 год «Нафтогаз Украины» завершил с чистым убытком 21 млрд. 431,345 млн. грн., тогда как за 2009 год чистая прибыль компании составила 1 млрд. 258,645 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.