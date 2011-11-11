Минск планирует направить в 2012г. на строительство АЭС 230 млрд. белорусских рублей

Минск. Беларусь не планирует в 2012 году уменьшать бюджетное финансирование строительства АЭС и направит на эти цели 230 млрд. белорусских рублей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сказал журналистам директор госучреждения «Дирекция строительства атомной электростанции» Михаил ФИЛИМОНОВ 10 ноября в г. Островец (Гродненская обл.).

«Начиная с 2007 года на строительство инфраструктуры белорусской АЭС было направлено 400-450 млрд. рублей. В следующем году белорусская сторона планирует направить на работы на Островецкой площадке 230 млрд. рублей. При этом 180 млрд. рублей планируется использовать на производственную базу АЭС, а еще 50 млрд. рублей – на жилье», - сказал директор строительства АЭС.

Он также подчеркнул, что российский кредит, который Беларусь планирует привлечь при реализации проекта по строительству АЭС, будет распространяться только на строительство самой атомной станции.

Работы по строительству котлована для первого энергоблока белорусской АЭС планируется начать весной 2012 года.

«На сегодняшний момент подготовлена площадка, на которой будет построен первый энергоблок. Котлован будет иметь глубину 13 м, причем ловушка расплава будет находиться на глубине свыше 8 м», - сказал М. ФИЛИМОНОВ.

Он также отметил, что первые объекты на территории атомной электростанции начнут вводить в строй с июня 2012 года.

«Прежде всего, это касается бетонно-растворного хозяйства, которое является первоочередным объектом. Также будут построены административно-бытовые здания для размещения инженерно-технического персонала заказчика и генподрядчика», - сказал директор строительства.

По его словам, сейчас на площадке работают около 150 человек, в основном сотрудники РУП «Белэнергострой».

«Ведется строительство нескольких сооружений, включая административное здание со столовой и складские помещения для генподрядчика. Всего же для строительства белорусской АЭС планируется создать структурное подразделение общей численностью 5-6 тыс. человек», - подчеркнул М. ФИЛИМОНОВ.

Он отметил, что на строительные работы придется около 2,5 млрд. долл. от общей стоимости проекта по строительству АЭС, который на сегодня оценивается примерно в 9 млрд. долл. Причем из 2,5 млрд. долл. одна часть пойдет на общестроительные работы, другая - на тепло- и электромонтажные работы.

«Если для электромонтажных работ планируется привлекать российских специалистов, поскольку в этой области должны работать фирмы, имеющие соответствующие лицензии, то все остальные работы могут выполнять белорусские фирмы», - считает директор строительства.

Справка УНИАН. Атомная электростанция в Беларуси будет сооружаться на Островецкой площадке в Гродненской области по российскому проекту АЭС-2006, разработанному ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект» (входит в российскую госкорпорацию «Росатом»). Ожидается, что первый энергоблок АЭС будет запущен в 2017 году, второй - в 2018-м. Эти два энергоблока будут большой единичной мощности – по 1200 МВт, в то время как сегодня вся белорусская энергосистема составляет примерно 8 тыс. МВт.

Планируется, что соглашение по выделению российского госкредита на строительство АЭС в Беларуси может быть подписано в этом году. Он будет покрывать 90% стоимости контракта.

11 октября текущего года между ЗАО «Атомстройэкспорт» (Россия) и ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции» (Беларусь) подписано контрактное соглашение по сооружению двух энергоблоков белорусской АЭС.