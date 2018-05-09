Знаковое совпадение, или Первый шаг к сдаче ГТС

Почти одновременно с началом прокачки российского газа по трубопроводу «Северный поток» в украинском парламенте был зарегистрирован законопроект, вносящий изменения в закон о трубопроводном транспорте. Совпадение, безусловно, знаковое и первое, что приходит в голову - украинская власть решила капитулировать при первых же «выстрелах вражеских орудий». «Северный поток», скорее всего, будет наполняться за счет снижения объемов транспортировки газа через украинскую трубу. В новом законопроекте вопросы реорганизации дочерних предприятий «Нафтогаза», осуществляющих транспортировку топлива магистральными трубопроводами, предлагается передать в юрисдикцию Кабмина. На сегодня такие действия не возможны без одобрения Верховной Рады. Таким образом, правительство получает карт-бланш в деле создания всевозможных объединений по управлению украинской газотранспортной системой. Этого, собственно, давно добивался «Газпром», в том числе и путем строительства «Северного потока», и обещаниями в обход Украины выстроить «Южный поток».

ВР предлагают «абстрагироваться» от проблем «Нафтогаза»

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью обеспечения реформирования нефтегазового комплекса» (№9429), зарегистрированный в парламенте 8 ноября, запрещает приватизацию госпредприятий магистрального трубопроводного транспорта. Однако, с другой стороны, документом предлагается разрешить Кабмину распоряжаться «основными фондами, которые не обеспечивают ведение деятельности по транспортировке магистральными и/или распределительным трубопроводам, хранение в подземных газохранилищах «Нафтогаза», дочерних и основанных им предприятий».

Но зачем зря паниковать, в конце концов реформа «Нафтогаза» давно назрела и, возможно, не стоит искать во всем негатив, а поприветствовать первый шаг на пути оздоровления НАК. Эксперты едины во мнении - в своем нынешнем состоянии «Нафтогаз» долго не протянет, слишком велика задолженность компании перед банками, и наращивать ее дальше просто некуда. К тому же, как обещал премьер-министр Николай Азаров пару месяцев назад, реорганизация «Нафтогаза» может стать весомым аргументом в переговорах с Москвой о пересмотре цены газа. Что же касается возможного создания консорциума по управлению ГТС, то его нельзя считать проигрышным вариантом для Украины, правда, только в том случае, если он будет трехсторонним и в него помимо России и Украины войдет Евросоюз.

Но все же смущает тот факт, что Верховной Раде посредством принятия отмеченного законопроекта фактически предлагается самоустраниться от контроля одного из ключевых национальных активов - газотранспортной системы. Учитывая, что законопроект разработан Кабмином во исполнение поручения президента (от 2 сентября 2011 года о необходимости реформирования НАК), можно предположить, что вероятность его принятия ВР близка к 100%. Желание Виктора Януковича, документально оформленное правительством, - мощный стимул для провластных депутатов, оппозиция сегодня вряд ли сможет этому что-то противопоставить.

Российский фактор

Неопределенность в газовых переговорах с Россией затянулась, что называется до безобразия. Нам из месяца в месяц обещают, что пересмотр кабальных соглашений 2009 года - дело пары недель, но время идет, а ничего не происходит. Россияне по-прежнему непреклонны и даже самые оптимистично настроенные эксперты в Украине начинают говорить о том, что нынешние соглашения останутся в силе до 2019 года, когда официально истечет срок их действия. И ту не поможет ни стокгольмский арбитраж, ни анонсированная Н.Азоровым ликвидация «Нафтогаза». В результате приходится констатировать, что скидка на российский газ становится возможной исключительно в обмен на очередную уступку с украинской стороны. Вот в этом контексте правительственный законопроект выглядит подготовкой к сдаче ГТС.

Объясниться власти с украинцами, в сознании которых СМИ создали четкую установку - допуск «Газпрома» к нашей газотранспортной системе равносилен сдаче национальных интересов, тоже возможно. И поможет в этом, конечно, запуск «Северного потока», который уже в следующем году может перебрать на себя до 30%, прокачиваемого через Украину газа. Кабмин смело может говорить о том, что сохранить хотя бы 70% нынешних объемов прокачки газа мы сможем только допустив «Газпром» к управлению ГТС. На этом фоне интересно звучит мнение эксперта по энергетическим вопросам Богдана Соколовского, который убежден, что Украине, в принципе, не следует бояться потери объемов прокачки, вплоть до полной остановки транзита.

Экс-советник Виктора Ющенко по международным энергетическим вопросам напомнил, что на транзите российского газа мы в год зарабатываем аж 1,5 миллиарда долларов. «Это не та сумма, за которую можно торговать независимостью. Такую сумму 45-миллионая Украина легко может перекрыть. Поэтому нынешней власти не стоит лить крокодильи слезы и делить с Россией ГТС только для того, чтобы что-то текло через Украину», - считает Б.Соколовский.

По его мнению, перестав прокачивать российский газ в Европу, Украина избавится от массы проблем. «Мы избавимся от головной боли, которая едва ли не каждые 3 года появляется у нас в виде газовой войны, претензий, что мы крадем газ. Не будет транзита - не будет этих проблем», - подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что идея создания трехстороннего (Украина, Россия, ЕС) консорциума по модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной системы провалилась еще в 2002 году. «Тогда канцлер Германии Герхард Шредер действительно согласился участвовать в консорциуме с Украиной и Россией. Но когда он посоветовался с серьезным бизнесом в Германии, то понял, что никто из крупных бизнесменов в такой консорциум инвестировать не захочет. Теперь, когда Европа продвигает Третий энергетический пакет, солидные европейские компании тем более не пойдут в консорциум. Ну, разве что придет какая-то пустышка, которую подкупят, в результате украинскую трубу так или иначе раздеребанят», - считает эксперт.

Итак, вывод очевиден, потеря транзита - не аргумент, а вот скидка на газ - совсем другое дело. Нам неоднократно заявляли, что позиции Украины сейчас сильны и мы добьемся от россиян скидки без сдачи трубы. Вот в этом и заключается основная проблема нынешней власти - договариваться с Кремлем у нее получается ничуть не лучше, чем у власти предыдущей, а поддержки со стороны Европы все меньше.

И снова белорусский сценарий

Кабмин и Призидент, по-видимому, начали осознавать, что все попытки взять Москву на испуг провалились. Ну не боится Путин исков в международные суды и досужих рассуждений о неизменности украинского курса на евроинтеграцию. Время потеряно, а экономическая ситуация ухудшается с каждым днем. В конце октября риторика украинских лидеров по поводу газовых переговоров стала значительно более миролюбивой, чем была в начале месяца. «Естественно, мы готовы пойти на определенные компромиссы, и мы на них пойдем, потому что у нас не будет выхода другого: либо допустить сползание страны в катастрофу, а мы этого не можем допустить, либо пойти на определенный компромисс. Но я думаю, что эта наша договоренность будет отвечать долговременным интересам нашей страны, ждать осталось еще недолго», - заявил Н.Азаров.

Как считает директор энергетических программ Центра "НОМОС" Михаил Гончар, в переговорах с Россией начинают проступать принципы белорусского сценария передачи газотранспортной системы под контроль «Газпрома». «Пару недель назад премьер-министр Николай Азаров заявил, что договоренности по газу будут носить широкий характер и кому-то они могут не понравиться, а кто-то будет аплодировать. Ясно, что обмолвка о чьем-то недовольстве говорит как раз о том, что власть уже прекрасно понимает, что она окажется в проигрышном варианте и перед Россией, и в глазах собственных граждан.

Сегодня мы можем видеть ряд на первый взгляд разрозненных действий в различных сферах, которые, однако, могут оказаться в итоге звеньями одной цепи. Первое - присоединение Украины к Зоне свободной торговли в рамках СНГ. Второе - переход на рубли в расчетах за российский газ. Третьим можно считать законопроект, подготовленный Кабмином», - сказал эксперт.

Он склонен рассматривать данный документ как обычный бюрократический ход, призванный усыпить внимание общественности. «Приблизительно также Кабмином Януковича в 2004 году принималось решение о реверсном использовании нефтепровода «Одесса-Броды». Это было сделано не путем принятия конкретного постановления под названием «О реверсном использовании нефтепровода Одесса-Броды», а документом под неброским названием «О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета министров об использовании нефтепровода Одесса-Броды». На первый взгляд ничего особенного, просто технические детали», - отметил М.Гончар.

Говоря о возможности создания консорциума по управлению ГТС, эксперт подчеркнул, что его в том виде, в котором он соответствовал бы изначальной идее трехсторонней формации с участием ЕС, не будет. «Это уже свершившийся факт, о чем свидетельствуют последние высказывания представителей европейской комиссии», - сказал М.Гончар.

По его мнению, более вероятным выглядит создание совместного предприятия «Газпрома» и «Нафтогаза» по управлению ГТС. «Однако даже если в этом СП украинской стороне будет принадлежать не менее 51% акций, доминирующие позиции в нем будет занимать «Газпром». Подобные примеры уже известны - в 2002 году словацкое правительство продало 49% нефтетранспортного оператора «Trans Petrol» российской компании «Юкос». Внешне все выглядело так, что контроль «Trans Petrol» сохранился за правительством Словакии, но в дальнейшем выяснилось, что вся полнота оперативного управления компанией перешла в руки российских акционеров», - отметил эксперт.

М.Гончар считает, что подобный сценарий может быть заложен российской стороной и при создании СП по управлению нашей ГТС. «Тут показательным можно считать белорусский опыт. При создании СП по управлению белорусской ГТС Лукашенко требовал оценить «Белтрансгаз» в 17 миллирдов долларов, россияне говорили о 4-х миллиардах, в итоге сошлись на 5-ти. Исходя из этой стоимости, и были оценены пакеты акций участников СП. Подобная ситуация ожидает и нас. Конечно, наши могут нарисовать стоимость «Нафтогаза» хоть в 100 миллиардов, но «Газпром» назовет цифру на порядок меньше. И в процессе торговли мы вряд ли сможем отстоять свои интересы точно так же, как это было в Беларуси. Конечно, вожделенная мечта «Газпрома» о поглощении «Нафтогаза» вряд ли будет реализована в полной мере, что-то должно остаться и на прокорм украинскому олигархату», - отметил эксперт.

В подтверждение своего прогноза он напомнил, что положение украинской власти сегодня во многом схоже с тем, в котором оказалось белорусское руководство в конце 2010 года, накануне продажи 50% «Белтрансгаза». «Батька мог бы сохранить запас устойчивости, если бы не события декабря прошлого года, когда в ходе президентских выборов белорусская оппозиция подверглась жестким репрессиям. После этого Европа, которая в принципе готова была идти и уже пошла на компромисс с Лукашенко, окончательно от него отвернулась. Россия сразу же воспользовалась тем, что Белоруссия оказалась в изоляции. Непродуманная и недальновидная политика нынешнего украинского руководства завела Украину в аналогичную ситуацию», - убежден М.Гончар.

В заключение стоит отметить, что в конце октября российские СМИ сообщали о том, что «Газпром» находится на завершающей стадии согласования текстов документов на поставку газа в Беларусь в 2012 году и покупку 50% "Белтрансгаза". Наверное, сейчас уже трудно что-то предпринять, дабы подобные новости, но уже в отношении «Укртрансгаза», не появились этак… в октябре 2012-го. Разве что выборы (как президентские в России, так и парламентские в Украине) могут как-то повлиять на ситуацию, хотя, нынешняя власть уже достаточно долго демонстрирует свою полную неспособность (или нежелание) отстаивать национальные интересы Украины в переговорах с Москвой.

Антон Лосев (УНИАН)