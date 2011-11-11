Задолженность теплоснабжающих компаний Житомирской обл. за газ угрожает энергобалансу региона - "Житомиргаз"

Задолженность теплоснабжающих компаний Житомирской области за природный газ угрожает энергобалансу региона, считает председатель правления ПАО «Житомиргаз» Валентин ЮЩЕНКО.

По его словам, сообщает пресс-служба ОАО "Житомиргаз", уровень расчетов предприятий теплоэнергетики за природный газ составляет 12,6%, а задолженность перед ОАО «Житомиргаз» в октябре-ноябре превысила 9,3 млн. гривень. В. ЮЩЕНКО сообщил, что по состоянию на 9 ноября четыре из 29 предприятий теплоэнергетики Житомирской области вообще не рассчитались за потребленный в октябре-ноябре газ, а 9 теплоснабжающих компаний уплатили менее 50% потребленного газа.

Председатель правления ПАО «Житомиргаз» отметил, что компания обязана прекратить газоснабжение в соответствии с требованиями законодательства и действующих контрактов на поставку газа. Руководители предприятий теплоэнергетики, которые не платили за потребленный газ, были предупреждены о прекращении газоснабжения еженедельно. «Несмотря на непогашенные долги,« Житомиргаз» возобновил газоснабжение всех должников», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Неплатежи теплоснабжающих компаний создают значительную угрозу для энергобаланса Житомирской области и всей страны», - сказал председатель правления ПАО «Житомиргаз». «Задолженность поставщиков тепла за потребленный газ перед газораспределительным сетям передается дальше и перерастает в долг перед НАК «Нафтогаз Украины». В масштабах страны вся совокупность неплатежей становится общенациональной финансовой проблемой, которая может привести к недофинансированию важных социальных программ, в том числе и в Житомирской области», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, из-за долгов теплоснабжающих компаний были отключены от газоснабжения поселки Новогуйвинское и Озерное Житомирской области. Поселки задолжали более 90 тыс. грн. На сегодня газоснабжение поселков возобновлено.

Справка УНИАН. ПАО «Житомиргаз» занимается транспортировкой газа распределительными рубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Житомирской области.

15,8642% акций ПАО «Житомиргаз» принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», 35,0738% - ЗАО "Газтек" (Киев).