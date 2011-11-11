Депутат предлагает уточнить законодательство о «зеленых тарифах»

Народный депутат Игорь ГЛУЩЕНКО предлагает внести изменение в законодательство, регулирующее т.н. правило «местной составляющей» при строительстве объектов альтернативной энергетики в части уточнения временных рамок действия обязательных долевых коэффициентов оборудования и работ отечественного происхождения, при которых компании могут претендовать на получение т.н. «зеленых тарифов».

Соответствующий законопроект зарегистрирован депутатом в Верховной Раде 11 ноября (№9444).

Депутат, в частности, предлагает установить, что правило обязательной местной составляющей на уровне 15% от сметной стоимости проекта применяется к энергообъектам, строительство которых начато после 1 января 2012 года и которые будут введены в эксплуатацию до 1 января 2013 года,

Удельный вес в размере 30% применяется к объектам, строительство которых начато после 1 января 2012 года и которые будут введены в эксплуатацию после 1 января 2013 года, и 50% - для объектов, строительство которых начато после 1 января 2012 года и которые будут введены в эксплуатацию после 1 января 2014 года.

Кроме того, депутат предлагает на законодательном уровне закрепить прерогативу Национальной комиссии регулирования электроэнергетики на разработку и утверждение порядка определения местной составляющей при строительстве альтернативных электроустановок.

И. ГЛУЩЕНКО также предлагает уполномочить Кабинет министров Украины утвердить порядок выдачи сертификатов, подтверждающих происхождение продукции, учитывающихся при определении доли местной составляющей, поскольку, по мнению депутата, нормы действующего Таможенного кодекса (глава 49) не могут быть прямо применены в данной сфере.