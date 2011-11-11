Винница совместно со Швейцарией реализует проект по энергоэффективности

В Виннице 11 ноября подписан Меморандум между Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарской Конфедерации, Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и исполнительным комитетом Винницкого городского совета относительно предоставления технической и финансовой помощи для реализации комплексного проекта по энергоэффективности г. Винницы.

Как передает УНИАН, согласно этому документу, общая сумма средств, которая в 2011-2014 годах будет направлена на выполнение действий программы, составляет 220,246 млн. грн., в том числе 16,08 млн. швейцарских франков или 176,196 млн. грн. составят средства швейцарской стороны, а также по 22,024 млн. грн. на реализацию проекта будет направлено из городского бюджета и предприятием «Винницагортеплоэнерго».

Проект предусматривает комплексную модернизацию системы теплоснабжения двух микрорайонов областного центра (в районе ул. Баженова (Тяжилов) и ул. Карла Маркса (Военный городок), а также повышение уровня энергоэффективности городской инфраструктуры.

Среди мероприятий, которые планируется реализовать в рамках проекта, - замена старых труб теплосетей на предварительно изолированные; вывод из эксплуатации старых котельных с подключением их потребителей к более мощным, установление современных и эффективных котлов (в некоторых случаях на альтернативных видах топлива), создание более 100 индивидуальных теплопунктов.

Директор Швейцарского бюро сотрудничества в Украине Гуидо БЕЛЬТРАНИ объяснил, что от Винницы был получен запрос о заинтересованности относительно участия в таком проекте в секторе теплокоммунэнерго. «Еще одной причиной является наша длительная многолетняя история предыдущего сотрудничества с городом, и это предварительное сотрудничество дает нам уверенность в том, что проект достигнет своих результатов», - сказал Г.БЕЛЬТРАНИ, не исключая сотрудничества с другими городами Украины.

«Мы работаем исходя из потребностей украинских городов и наших партнеров, поэтому наше портфолио на сегодня открыто, и мы также можем рассматривать сотрудничество с другими городами», - отметил Г.БЕЛЬТРАНИ.

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮК после подписания меморандума заверил, что государство не только рассматривает, но и будет поддерживать, и не только этот проект. «Мы запросили только на системы теплоснабжения 1,9 млрд. грн. После того, как Верховная Рада утвердит бюджет, мы будем понимать, сколько будет выделено, тогда будем принимать решение», - отметил А.БЛИЗНЮК.

Мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН сообщил, что заинтересован в прозрачности исполнения и воплощении этого проекта, предлагая создание Наблюдательного совет. «Я предложил и хотел бы, чтобы в этом Набсовете большинство было за представителями наших партнеров (швейцарцев - УНИАН). Мы хотим, чтобы каждая копейка, каждый элемент проекта был максимально эффективным и максимально качественным, и сделаем все для обеспечения эффективности и прозрачности использования любых ресурсов», - заверил В.ГРОЙСМАН.