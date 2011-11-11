Распорядителем средств чернобыльских программ стало Госагентство по управлению зоной отчуждения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон, который главным распорядителем средств по программе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему определяет Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЯНУКОВИЧ подписал Закон № 3960-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уточнения наименований главного распорядителя средств».

Во исполнение указа Президента Украины от 6 апреля 2011 года, которым функции главного распорядителя средств по указанным Общегосударственным целевым программам возлагаются на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, законом вносятся изменения в дополнения Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами, утвержденной Законом «Об Общегосударственной целевой экологической программе обращения с радиоактивными отходами», и дополнение к Общегосударственной программе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, утвержденной Законом «Об Общегосударственной программе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему», путем замены слов «МЧС», «Минтопэнерго», соответственно, словами «ГАЗО», «Минэнергоугля», и слов «Минрегионстрой» и «Минжилкоммунхоз» – словами «Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины».