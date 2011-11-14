Поставки газа в Китай могут быть сопоставимы с поставками в Европу – Медведев

Москва. Поставки российского газа в Китай могут быть сопоставимы с поставками в Западную Европу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал в ходе Делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Гонолулу.

«Как только переговоры закончатся, а основной вопрос всегда один – цена, все преграды будут сняты, и газ будет поставляться в больших объёмах. Думаю, что потенциал поставок трубного газа в Китайскую Народную Республику абсолютно сопоставим с теми объёмами, которые мы поставляем в страны Западной Европы», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он напомнил, что существуют два проекта по поставкам трубного газа в Китай - по западному и по восточному маршрутам.

Он отметил, что сейчас продолжаются переговоры с китайскими партнёрами о том, на каких условиях этот газ будет поставляться.

«Вопрос только один – цена. Все остальные вещи понятны, определены. И по цене мы уже очень близки к тому, чтобы окончательно договориться. Так что я думаю, что в самом ближайшем будущем, в короткой перспективе мы договоримся и начнём осуществление этого крупного проекта», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, всего в текущем году, согласно оптимистичному прогнозу «Газпрома», экспорт газа в дальнее зарубежье составит 158 млрд. кубометров, в том числе в страны Европы - до 155 млрд. кубометров. Ранее в концерне оценивали объем поставок в ЕС на уровне 138,6 млрд. кубометров.