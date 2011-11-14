Предприятия ТКЭ неудовлетворительно рассчитываются за газ – «Газ Украины»

По данным ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины», уровень расчетов предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) за природный газ, потребленный с начала прошлого отопительного периода (2010-2011 гг., с 1 октября 2010 г.), остается неудовлетворительным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 11 ноября 2011 г. задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала прошлого отопительного периода 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 г.), составляет 3,98 млрд. грн. (без ПАО «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ составляет 73%.

Наибольшая задолженность (с 1 октября 2010 г.) остается у предприятий ТКЭ Донецкой (722 млн. грн.), Днепропетровской (625 млн. грн.), Харьковской (592 млн. грн.), Луганской (253 млн. грн.), Одесской ( 220 млн. грн.), Львовской (134 млн. грн.), Запорожской (121 млн. грн.) и Киевской (110 млн. грн.) областей, а также АР Крым (194 млн. грн.) и г. Севастополь (96 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании ПАО "Киевэнерго" за 2010-2011 годы составляет 1,32 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. - 75%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2010 года природный газ - у предприятий ТКЭ Закарпатья (43%), г. Севастополь (54%), АР Крым (61%), Луганской (63%), Ивано-Франковской (64%), Донецкой (65%), Днепропетровской (66%), Ривненской (67%), Харьковской (68%), Житомирской и Одесской (по 69%) областей.

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководства местных органов власти и предприятий ТКЭ на неудовлетворительный уровень расчетов теплопроизводителей за потребленный природный газ и отмечает необходимость срочно погасить задолженность.

Также компания отмечает, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

Согласно требованиям Закона Украины от 08.07.2010 г. № 2467-VI «Об основах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. № 1729, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями природного газа.