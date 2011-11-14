"Уголь Украины" привлек у "Проминвестбанка" линию в размере 500 млн. грн.

Государственное предприятие «Уголь Украины» привлекло в ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» кредитную линию в размере 500 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении об итогах соответствующих открытых торгов, обнародованном госпредприятием на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, по условиям договора, подписанного 3 ноября, линия привлекается на год под 19,5%. Стоимость услуг банка составит 98,5 млн. грн. (с НДС).

Цель привлечения заемных средств в тендерной документации не уточняется, как и причины непривлечения аналогичного кредита в 500 млн. грн. в рамках указанных торгов по лоту №2.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. «Уголь Украины» привлек у "Укрэксимбанка" кредитные средства на общую сумму 1 млрд. грн. под 18% годовых.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.