Первая нитка «Северного потока» работает в режиме перекачки 8-9 млрд. куб. м в год

Москва. Первая нитка «Северного потока» сейчас работает в режиме перекачки 8-9 млрд. куб. м в год.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве вице-спикер Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«Сегодня, я так понимаю, по нему («Северному потоку» - УНИАН) идет газ из расчета 8-9 млрд. куб. м в год при проектной мощности 27,5 млрд. куб. м», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, производительность газопровода будет постепенно увеличиваться в ходе его эксплуатации до проектной мощности.

Он заверил, что соответствующие объемы уже законтрактованы потребителями в Европе.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в эксплуатацию введена первая нитка газопровода «Северный поток».

Справка УНИАН: Газопровод на морском участке Выборг - Грайфсвальд (официальный конечный пункт; непосредственный выход на сушу и основные технические сооружения расположены в г.Любмине) протяжённостью 1128 км будет иметь две параллельные ветки, рассчитанные на поставку 55 млрд. куб. м газа в год. По «Северному потоку» российский природный газ будет доставляться напрямую германским и европейским потребителям.

Сырьевая база «Северного потока» - Южно-Русское и Штокмановское месторождения.

Торжественная закладка газопровода состоялась 9 декабря 2005 г. в пос. Бабаево Вологодской области.

6 сентября 2011 года Владимир ПУТИН дал старт подаче технологического газа на морской участок газопровода «Северный поток» на газокомпрессорной станции «Портовая», являющейся конечной точкой магистрального газопровода Грязовец-Выборг, в которой он соединяется с "Северным потоком".

Сдача в эксплуатацию второй ветки, которая удвоит пропускную способность "Северного потока", планируется в конце 2012 г. Строительство газопровода «Северный поток» ведет Nord Stream AG – совместное предприятие, владельцами которого являются «Газпром», BASF SE («A+»/прогноз «стабильный»)/Wintershall Holding GmbH, E.ON Ruhrgas AG (дочерняя структура E.ON AG), Gasunie и GDF Suez SA.