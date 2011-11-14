«Северный поток» может уменьшить транзит через Украину на 30 млрд. куб. м в год – Язев

Москва. Запуск двух ниток газопровода «Северный поток» может уменьшить транзит через Украину на 30 млрд. куб. м в год.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве вице-спикер Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

Он отметил, что если считать, что в Европу поставляется порядка 150 млрд. куб. м., то через Украину экспортируется порядка 100 млрд. куб. м.

«Сегодня предусмотрено, что порядка 22 млрд. куб. м газа, которые будут поставляться через «Северный поток», это – это вновь законтрактованный газ. А еще порядка 30 млрд. куб. м, которые позволяют транспортировать проектные мощности газопровода, уже было законтрактовано ранее, и этот объем будет перераспределяться между Украиной и новым маршрутом», - сказал В.ЯЗЕВ.

«Пуск «Северного потока», уменьшающего монопольное положение Украины, хоть пока и не значительно, умерит пыл украинских политиков спекулировать и шантажировать украинским транзитом», - добавил он

При этом он отметил, что никаких сложностей с Украиной в «газовом» вопросе нет.

«У нас нормальный контракт до 2019 года, который выполняется обеими сторонами», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он также считает, что сегодня нет оснований говорить о транзитных рисках через Украину.

«Для этого нет никаких оснований – ни технических, ни технологических, ни финансовых, ни юридических», - отметил В.ЯЗЕВ.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в эксплуатацию введена первая нитка газопровода «Северный поток».

Справка УНИАН. Газопровод на морском участке Выборг - Грайфсвальд (официальный конечный пункт; непосредственный выход на сушу и основные технические сооружения расположены в г.Любмине) протяжённостью 1128 км будет иметь две параллельные ветки, рассчитанные на поставку 55 млрд. куб. м газа в год. По «Северному потоку» российский природный газ будет доставляться напрямую германским и европейским потребителям.

Сырьевая база «Северного потока» - Южно-Русское и Штокмановское месторождения.

Сдача в эксплуатацию второй ветки, которая удвоит пропускную способность "Северного потока", планируется в конце 2012 г. Строительство газопровода «Северный поток» ведет Nord Stream AG – совместное предприятие, владельцами которого являются «Газпром», BASF SE («A+»/прогноз «стабильный»)/Wintershall Holding GmbH, E.ON Ruhrgas AG (дочерняя структура E.ON AG), Gasunie и GDF Suez SA.