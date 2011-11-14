«Турбоатом» произведет модернизацию ЦНТ энергоблока Старобешевской ТЭС

ОАО «Турбоатом» (Харьков) выиграл тендер энергогенерирующей компании «Добассэнерго» (Донецк) на предоставление услуг по модернизации цилиндра низкого давления турбогенератора с заменой ротора энергоблока №13 Старобешевской ТЭС (установленная мощность 200 МВт).

Об этом сказано в сообщении «Донбассэнерго», обнародованном на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, стоимость модернизации в рамках договора, подписанного сторонами 4 ноября, составит 60,153 млн. грн.

Согласно условиям тендера, реконструкция ЦНТ должна быть произведена в июле-сентябре 2012 года. По ее итогам заказчик ожидает увеличение КПД ЦНТ на уровне не менее 85%, а также увеличение номинальной электрической мощности турбины блока не менее чем на 8 МВт.

Как сообщал УНИАН, тендер на реконструкцию котельного оборудования блока №13 Старобешевской ТЭС выиграл ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс»

Реконструкция котла должна быть завершена до мая 2012 года.

Стоимость услуг подрядчика составит 179,953 млн. рублей (с НДС), или 68,684 млн. грн. по курсу НБУ.

Справка УНИАН. ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Уставный фонд ПАО «Донбассэнерго» составляет 236 млн. 443,01 тыс. грн.

Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

Компания в 2010 году увеличила чистый убыток в 4,4 раза по сравнению с 2009 годом – до 147,938 млн. грн.