Россия рассчитывает увеличить добычу газа до 690 млрд. куб. м, экспорт - до 200 млрд. куб. м

Москва. Россия рассчитывает в 2012 году увеличить добычу газа до 690 млрд. куб. м и экспорт до 200 млрд. куб. м.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве вице-спикер Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«Российский «Газпром», независимые производители, «Новатек» активнейшим образом наращивают объемы добычи, и мы прогнозируем в следующем году добычу в пределах 680-690 млрд. куб. м и экспорт до 200 млрд. куб. м», - сказал В.ЯЗЕВ.

Как сообщал УНИАН, всего в текущем году, согласно оптимистичному прогнозу «Газпрома», экспорт газа в дальнее зарубежье составит 158 млрд. кубометров, в том числе в страны Европы - до 155 млрд. кубометров. Ранее в концерне оценивали объем поставок в ЕС на уровне 138,6 млрд. кубометров.