Завтра в Москве пройдет IХ Международный Форум «Газ России – 2011»

Москва. Завтра, 15 ноября, в Москве, в центральном офисе ОАО «Газпром» пройдет IХ Международный Форум «Газ России – 2011».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве вице-спикер Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

Он отметил, что в форуме запланировано участие более 500 участников из разных стран.

В.ЯЗЕВ сообщил, что планируется выступления заместителей главы «Газпрома» Александра МЕДВЕДЕВА и Валерия ГОЛУБЕВА.

При этом В.ЯЗЕВ отметил, что Украину будут представлять сотрудники Национального газового союза Украины.

«Планировалось выступление председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА, но, в конце концов, отказались украинцы участвовать. Подчеркну, что в этом не надо чего-то усматривать, кроме реальной занятости», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, в ходе форума будут обсуждаться предварительные итоги работы российской газовой отрасли в 2011 году, а также основные задачи на 2012 год. Существенное внимание будет уделено состоянию и тенденциям на мировых региональных рынках природного газа, Дальнего востока России, энергетической безопасности, энергоэффективности и ресурсосбережению, энергодипломатии и международному партнерству. С тематическими докладами на форуме выступят представители академических кругов, руководители ведущих российских и зарубежных нефтегазовых компаний, добавил он.

В.ЯЗЕВ будет вести форум, а также выступит на нем с базовым докладом.

В работе форума «Газ России - 2011» примут участие представители министерств правительства Российской Федерации, депутаты Государственной думы и Совета федерации ФС РФ, главы дипломатических миссий зарубежных стран. А также представители Европейского союза газовой промышленности, правления ОАО «Газпром», ООО «Газпром экспорт», компании «BP Russia», «E.ON Ruhrgas», «Statoil ASA», «South Stream AG», «Total E&P Russie», ООО «НГК «ИТЕРА», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «СИБУР» и другие.