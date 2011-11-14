ДТЭК увеличил свою долю в «Киевэнерго» до 46,82%

Крупнейшая частная энергетическая компания Украины – ДТЭК, увеличила свою долю в структуре акционерного капитала ПАО «Киевэнерго» с 39,98% до 46,82%.

Об этом сказано в сообщении ДТЭК, переданном УНИАН.

«Организатором сделки выступила инвестиционная компания «Альтана Капитал», сумма сделки не раскрывается», - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года ДТЭК объявил об увеличении доли в уставном фонде «Киевэнерго» до 39,98%.

Напомним, 5 октября Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября 2011 г.

Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акций «Киевэнерго» - 432 млн. 305 тыс. грн.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», где ДТЭК принадлежит 47,55% акций, и ПАО «Западэнерго», в котором ДТЭК совместно с аффилированными компаниями владеет 25,06 % акций.

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» и ассоциированная компания ПАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30,6% акций, представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

ДТЭК принадлежит 46,82% акций ПАО «Киевэнерго», которое генерирует, а также поставляет тепловую и электрическую энергию.